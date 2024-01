Mercato - OM : Un buteur dit non au PSG, Marseille peut exulter

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Denis Bouanga figure dans le viseur de plusieurs équipes de Ligue 1. L'OM, Rennes ou encore le RC Lens voudraient accueillir l'international gabonais, qui voudrait se laisser un temps de réflexion avant de dévoiler sa décision. Mais une chose est sûre, le joueur n'entend pas s'engager avec le PSG, champion de France en titre.

Auteur d'une saison majuscule, Denis Bouanga ne cache pas son envie de retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille. Mais qui pourrait l'accueillir ? Le PSG ? Certainement pas. Au micro de beIN SPORTS , l'attaquant du Los Angeles FC a indiqué qu'il ne comptait pas s'engager avec le PSG.

Bouanga recale le PSG

« Remplacer Mbappé au PSG ? Non impossible (rires) » a-t-il déclaré lors du Football Show . Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OM a plus de chances de l'accueillir. Le club phocéen apprécie son profil et pourrait tenter sa chance, même si son prix (15M€) est un frein à son arrivée.

L'OM peut garder espoir