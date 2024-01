Mercato - PSG : Cette star donne sa réponse au Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers jours, Joshua Kimmich serait le nouveau fantasme du président qatari du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi. Mais de son côté, le milieu de terrain n'envisage pas de quitter le Bayern Munich dès cet hiver et l'a clairement exprimé dans la presse allemande samedi.

Et si le PSG réservait un énorme coup en cette période de mercato hivernal ? Nordi Mukiele est actuellement en instance de départ et semble se rapprocher du Bayern Munich, un deal que Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait utiliser à son avantage. L'EQUIPE a en effet annoncé que le président du PSG envisageait d'intégrer Joshua Kimmich (28 ans) dans l'opération afin de récupérer l'emblématique milieu de terrain allemand. Mais ce recrutement s'avère finalement impossible...

Kimmich ferme la porte pour cet hiver

Interrogé samedi au micro de Sky , Kimmich a lâché une réponse claire au PSG et ne bougera pas cet hiver : « Je me concentre uniquement sur le Bayern. Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet en hiver », a indiqué l'international allemand. En revanche, alors qu'il n'aura plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich en fin de saison, il n'exclut pas la possibilité d'un départ à ce moment-là.

« Nous allons nous réunir pour discuter »