Mercato - PSG : Le transfert du «nouveau Messi» relancé par le Real Madrid ?

Décidément, le PSG ne cesse de scruter le marché au Brésil. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale préparerait d'autres coups au Brasileiro. Luis Campos aurait notamment des vues sur Estevão Willian. Le crack de 16 ans aurait toute l'Europe à ses pieds. Mais le Real Madrid pourrait bien tout relancer pour l'ailier de Palmeiras.

Ayant changé radicalement sa manière de recruter, le PSG mise désormais sur des joueurs plus jeunes. Dans cette optique, le club de la capitale a mis la main sur Lucas Beraldo cet hiver. Et l’été prochain, Gabriel Moscardo devrait débarquer au PSG en provenance du Corinthians. Mais Luis Campos n’en aurait pas terminé avec son mercato. Le conseiller football parisien continuerait notamment de scruter le marché au Brésil.

Mercato - PSG : Une star lâche sa réponse pour son transfert https://t.co/eKOlgrustg pic.twitter.com/8h4gw6Nfy7 — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Le PSG et le reste de l'Europe font les yeux doux à Estevão Willian

En effet, le PSG aurait des vues sur Estevão Willian. Surnommé Messinho au Brésil, l’ailier droit de Palmeiras est promis à un bel avenir. Il dispose d’ailleurs de nombreux prétendants puisque Chelsea, le FC Barcelone et d’autres clubs européens suivraient la situation du prodige brésilien de près. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Palmeiras, Estevão Willian aurait une clause libératoire de 60M€. Mais le Real Madrid pourrait bien tout relancer dans ce dossier.

L'arrivée d'Endrick au Real Madrid peut tout relancer