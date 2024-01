Mercato - PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour le recrutement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur la suite du mercato. L'entraîneur du PSG assure ainsi qu'il est toujours ouvert à la possibilité de recruter un nouveau joueur, tout en précisant qu'il n'en a pas réellement besoin compte tenu de l'effectif qu'il a déjà à sa disposition à Paris.

L'hiver s'annonçait très actif du côté du PSG, mais pour le moment, seul Lucas Beraldo est venu renforcer les rangs de l'effectif du club de la capitale. Recruté pour 20M€ en provenance de Sao Paulo, le défenseur brésilien de 20 ans pourrait être rejoint par d'autres recrues d'ici le 31 janvier, mais pour l'instant aucun dossier ne semble très avancé. Interrogé sur la suite du mercato, Luis Enrique a toutefois confirmé que le PSG restait ouvert à toutes les options.

«Le PSG a cette obligation de toujours trouver des solutions»

« Moi je n'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. J'ai beaucoup de joueurs, et des bons joueurs. Je n'ai besoin de rien en particulier. Mais bien sûr le travail de la direction sportive avec Luis Campos et moi, on est toujours ouvert pour améliorer l'effectif. Et ce sera le cas à chaque mercato. Eté ou hiver, le PSG a cette obligation de toujours trouver des solutions qui peuvent améliorer l'effectif. C'est l'objectif. Donc sur le mercato on est ouvert, mais je n'ai aucun besoin », assure le technicien espagnol en conférence de presse.

Quid de Moscardo, un défenseur central en approche ?

Il faut dire que certains dossiers restent à régler. Le cas Gabriel Moscardo reste incertain puisque le milieu de terrain brésilien doit se faire opérer du pied. Bien que son transfert ne soit pas remis en cause, il ne débarquera pas au PSG cet hiver. Comme révélé par le10sport.com, le club de la capitale ne cherche d'ailleurs pas à recruter à ce poste, mais tentera de dénicher un défenseur central. La piste menant à Diego Llorente est notamment évoquée.