Mercato - PSG : Transfert à 60M€, la malédiction se poursuit ?

Pierrick Levallet

Recruté pour 60M€ l'été dernier, Manuel Ugarte s'est montré impressionnant à ses débuts. Mais depuis quelques temps, le milieu de terrain de 22 ans est victime d'un coup de mou. L'international uruguayen galère dans la capitale ces derniers temps. Et s'il ne redresse pas la barre, il pourrait bien être victime de la malédiction des numéros 4 au PSG.

L’été dernier, le PSG a sorti l’artillerie lourde pour se renforcer. Le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens, en lâchant notamment 60M€ pour recruter Manuel Ugarte. Le joueur de 22 ans est devenu par la même occasion le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du PSG. Mais ces derniers temps, Manuel Ugarte affiche un coup de moins bien. Et s’il ne redresse pas la barre rapidement, l’ancien du Sporting CP pourrait finir par figurer sur la liste des flops ayant porté le numéro 4 au PSG.

Bisevac et Sissoko ne se sont pas imposés

Depuis le rachat de QSI en 2011, presque personne n’a vraiment réussi à s’imposer au PSG avec le numéro 4. Recruté en 2011, Milan Bisevac n’a pas convaincu ses dirigeants de le conserver. Après une première saison mitigée, le Serbe a vu Thiago Silva et Alex débarquer lors de l’été 2012. Barré par la concurrence, il ne s'est pas éternisé au PSG et s’est engagé à l’OL après seulement un an chez les Rouge-et-Bleu. Suite à son départ, c’est Mohamed Sissoko qui a hérité du numéro 4. Et lui non plus n’aura pas convaincu au sein de la formation parisienne. L’international malien, recruté pour environ 8M€, a vécu un calvaire au PSG. Trop souvent blessé, il a fini par résilier à l’amiable son contrat avec le club de la capitale en 2013.

Cabaye et Stambouli n'ont pas réussi non plus

Quelques mois plus tard, Yohan Cabaye a récupéré le numéro 4. Le PSG avait lâché entre 23 et 25M€ pour le recruter en janvier 2014. Mais son passage à Paris n’est pas vraiment une réussite. En manque de temps de jeu au PSG et décevant avec l’équipe de France, le milieu de terrain rejoint Crystal Palace en juillet 2015. Le PSG recrute alors Benjamin Stambouli quelques jours plus tard pour lui succéder. Arrivé en provenance de Tottenham, le milieu défensif s’est retrouvé avec le fameux numéro 4. S’il commençait à monter en puissance au fur et à mesure des matchs, l'arrivée d’Unai Emery a compromis son avenir au PSG.

Krychowiak et Kehrer ont fait un flop au PSG

L’entraîneur espagnol avait alors signé Grzegorz Krychowiak en provenance du FC Séville. Poussé vers la sortie, Benjamin Stambouli a cédé son numéro 4 au Polonais. Et ce dernier a également été victime de la malédiction. Considéré comme un flop après seulement une saison, il a été envoyé en prêt à West Bromwich Albion dès 2017 avant de rejoindre le Lokomotiv Moscou en 2018 et d’y signer définitivement en 2019. Après son départ pour la Russie, le PSG a mis la main sur Thilo Kehrer. Et lui non plus n’aura pas réussi à s’imposer. Pourtant considéré comme un crack à Schalke 04, l’Allemand s’est montré plutôt décevant. Avant d’être transféré à West Ham en 2022, il a d’ailleurs cédé son numéro 4 à Sergio Ramos, arrivé libre après son départ du Real Madrid en 2021. Mais miné par les blessures, l’Espagnol a presque vécu une saison blanche pour sa première au PSG. Son deuxième exercice s’est révélé plus convaincant. Mais désireux de mettre un terme au bling-bling dans le vestiaire, les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité le prolonger. Sergio Ramos a ainsi fait son retour au FC Séville, après un passage assez mitigé au PSG.