Mercato - OM : Une grosse offre arrive, accord imminent pour ce transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera probablement le transfert surprise de l'hiver en Ligue 1. Seul latéral gauche dans l'effectif de l'OM, Renan Lodi est titulaire indiscutable depuis son arrivée l'été dernier. Et pourtant, le Brésilien devrait partir dans les prochaines heures. L'OM a reçu une offre jugée «intéressante» de la part d'Al-Hilal et l'accord serait proche.

Alors que l'OM souhaitait recruter un latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi, ce seront probablement deux joueurs qui débarqueront à ce poste. Et pour cause, le Brésilien pourrait finalement partir. « Il y a eu des discussions ces derniers jours, différentes propositions. On doit recruter quelques joueurs à gauche, c’est nécessaire pour compléter l’effectif », confirmait Pablo Longoria vendredi soir.

Mercato - OM : Longoria tente un coup de bluff avec ce transfert https://t.co/SqJ7PEQk1C pic.twitter.com/OT1NS5ivcH — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Renan Lodi toujours plus proche d'Al-Hilal ?

En effet, contre toute attente, Renan Lodi devrait quitter l'OM. Ce samedi, AS confirme que le club phocéen a reçu une offre « intéressante » en provenance d'Al-Hilal. Au point que l'accord pourrait être trouver dans les prochaines heures. Preuve que le dénouement est imminent, Renan Lodi était sur le banc contre Strasbourg vendredi soir. Et Gennaro Gattuso confirmait à demi-mots que ce choix était une conséquence de la situation du Brésilien sur le mercato.

Gattuso déjà résigné