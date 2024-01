Mercato - OM : Une offre est révélée, le prochain transfert est identifié ?

Jean de Teyssière

La priorité du mercato de l'OM cet hiver est de recruter un latéral gauche. Arrivé cet été, Renan Lodi ne fera pas long feu puisque son départ est très proche. Pour compenser ce départ, l'OM réfléchit à deux pistes : Adrien Truffert et David Jurasek. Concernant ce dernier, l'international tchèque est toujours voulu par l'OM, qui pourrait proposer à Benfica une offre sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat.

Six mois et puis s'en va. Arrivé cet été en provenance de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi pourrait déjà quitter l'OM et filer à Al-Hilal. Selon la presse espagnole, une offre de 20M€ aurait été faite au club marseillais, qui ne serait pas contre le vendre. Mais il faudra le remplacer et une piste est toujours d'actualité.

Jurasek, toujours la cible de l'OM

D'après le média portugais Jorge das Transferências , l'OM aurait toujours coché le nom de David Jurasek pour le poste de latéral gauche. Le défenseur tchèque évolue pour le moment dans le club de Benfica et un départ serait donc à l'étude.

Mercato - OM : C'est confirmé, il boucle un transfert à contre-coeur https://t.co/89E9TzQoI3 pic.twitter.com/Zn1dHc4cIv — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Un prêt payant avec une option d'achat de 12M€ ?

Le média portugais va plus loin en affirmant que l'OM aurait proposé au club de Benfica un prêt payant de 1M€, assorti d'une option d'achat de 12M€. La balle est dans le camp lisboète.