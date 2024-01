Mercato - OM : Marseille a bouclé son prochain transfert !

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana, c’est désormais le poste de latéral gauche qui est ciblé par l’OM. Alors que Renan Lodi semble se rapprocher de plus en plus d’un départ en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, Marseille va boucler le transfert d’une recrue à ce poste. En effet, un accord total a été trouvé avec l’Hellas Vérone pour Josh Doig.

L’OM tient sa deuxième recrue hivernale. Lundi dernier, Marseille a officialisé l’arrivée de Jean Onana, prêté avec option d’achat par Besiktas. Comme l’a indiqué Pablo Longoria, l’OM est maintenant à la recherche d’un latéral gauche et depuis plusieurs jours la piste menant à Josh Doig est évoquée.

Doig arrive à l’OM…

Et il semblerait que l’OM touche au but dans ce dossier. D’après les informations de La Minute OM , un accord total a été trouvé avec l’Hellas Vérone pour le transfert de Josh Doig. Il ne reste plus que des détails à régler avant que le latéral gauche écossais de 21 ans n’intègre l’effectif de Gennaro Gattuso.

… et Lodi se rapproche d’un départ