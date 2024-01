Désillusion pour l’OM, Gattuso fait son mea culpa

Hugo Chirossel

Auteur d’une nouvelle prestation décevante, l’OM a été tenu en échec par Strasbourg vendredi soir (1-1), en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour les Olympiens, rejoints dans les tous derniers instants de la rencontre. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a assumé la responsabilité de cette contre-performance.

Loin d’être convaincant, l’OM a malgré tout débuté l’année 2024 par une victoire le week-end dernier, lors de son 32e de finale de coupe de France face à l’US Thionville (0-1). Vendredi soir, les Olympiens recevaient Strasbourg au Stade Vélodrome pour le retour de la Ligue 1. Une rencontre qui était bien partie pour l’OM, après l’ouverture du score de Samuel Gigot dès la troisième minute. Mais les hommes de Gennaro Gattuso ont fini par se faire rattraper dans le temps additionnel et Jérémy Sebas a permis à Strasbourg de ramener un point de son déplacement à Marseille (1-1).

« C'est de ma faute »

Un résultat décevant pour l’OM, dont Gennaro Gattuso assume la responsabilité. « C'est de ma faute. Peut-être que je n’ai pas été assez bon. C’est quelque chose qui s’est déjà produit, ce n’est pas la première fois et ça m’énerve. C’est ma responsabilité, en première mi-temps on a trop défendu et on l’a payé à la 92e minute et c’est ma responsabilité de faire en sorte qu’on progresse sur cela », a déclaré le technicien italien en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Je ne me cache pas derrière ça »