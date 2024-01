Vente OM : «Rien à cirer», Riolo balance sur McCourt

La rédaction

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Franck McCourt pourrait bientôt revendre le club, et ce, même si l'homme d'affaires américain n’a cessé de démentir toute envie de départ. En tout cas, pour Daniel Riolo, au regard de son investissement auprès du club, Franck McCourt a tout intérêt à passer la main.

Actuellement sous pavillon américain depuis le rachat du club par Franck McCourt en 2016, l'OM pourrait prochainement changer de dimension. Depuis plusieurs temps, de nombreuses spéculations et rumeurs de vente circulent autour d'une potentielle vente du club phocéen. Si rien n'est encore officiel, la situation pourrait rapidement changer.

«Il a tout intérêt à vendre car il n’a aucun intérêt à garder l’OM»

Au micro de RMC , lors de L’ After Foot , Daniel Riolo a évoqué le dossier de la vente et ne s'est pas montré tendre avec le dirigeant américain. « L’actionnaire ne va plus mettre un rond. L’OM, il en a rien à cirer, il s’est lancé dans l’aventure et il a bien que ça ne s’était pas passé comme il l’imaginait. Maintenant, s’il y a quelqu’un qui veut lui racheter le club et qui a les moyens, il le vendra. Il a tout intérêt à vendre car il n’a aucun intérêt à garder l’OM. A qui il le vendra ? Quelle sera l’ambition du futur propriétaire ? On ne sait pas » .

L'Arabie saoudite va racheter l'OM ?

A ce jour, un prétendant en particulier tient la corde pour le rachat du club phocéen. An effet, d’après les informations d’Eid Bin Nasser Al Misehal, journaliste et membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs, le Fonds d’Investissement Public saoudien (PIF) serait en pole position pour acquérir l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre...