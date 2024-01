OM : Une polémique est éteinte à Marseille

Hugo Chirossel

Dimanche dernier, l’OM était en déplacement à Metz pour y affronter l’US Thionville (0-1), en 32es de finale de la Coupe de France. Au lendemain de cette rencontre, le pensionnaire de National 3 a publié un communiqué afin de remercier le club marseillais pour son attitude à cette occasion, dénonçant dans le même temps des messages malveillants à son encontre sur les réseaux sociaux.

L’OM a débuté son année 2024 par une victoire face à l’US Thionville dimanche dernier (0-1), en 32es de finale de la Coupe de France. Les Olympiens ont même laissé leur part des recettes, un geste apprécié par le pensionnaire de National 3.

« Joueurs, staff, direction et entraîneur ont démontré une classe remarquable »

« L’US Thionville Lusitanos exprime sa profonde gratitude envers l’Olympique de Marseille pour la rencontre en Coupe de France, caractérisée par un esprit de fair-play et de camaraderie exemplaire. Joueurs, staff, direction et entraîneur ont démontré une classe remarquable et un grand professionnalisme sur le terrain et en dehors », a déclaré l’US Thionville, dans un communiqué publié lundi.

« Des publications malveillantes et des faux comptes prétendument associés à notre club »

Le club amateur a ensuite dénoncé et condamné des commentaires malveillants envers l’OM sur les réseaux : « Nous attirons votre attention sur des publications malveillantes et des faux comptes prétendument associés à notre club, qui ne sont ni de notre fait ni le reflet des valeurs de respect et de transparence que prône notre club. L’US Thionville Lusitanos dément officiellement toute implication dans la diffusion de ces informations fallacieuses, réaffirmant son engagement envers l’éthique sportive et sa détermination à promouvoir des relations positives au sein de la communauté footballistique . »

« Nous remercions chaleureusement l’Olympique de Marseille »