L’OM répond après ce coup de pression à 250 000€

Opposé à l’US Thionville ce dimanche après-midi en 32es de finale de la coupe de France, l’OM a décroché sa première victoire de l’année 2024 (0-1). À la veille de cette rencontre, François Ventrici, président du pensionnaire de National 3, avait mis la pression sur le club marseillais en ce qui concerne sa part de la recette, que les Olympiens ont finalement laissée.

L’OM n’est pas tombé dans le piège. En déplacement à Metz ce dimanche où ils affrontaient l’US Thionville (N3) en 32es de finale de la coupe de France, les hommes de Gennaro Gattuso ont obtenu leur ticket pour le prochain tour par la plus petite des marges (0-1).

« On espère que l'OM nous laissera sa part de la recette »

L’US Thionville a dépensé 250 000€ pour l’organisation de cette rencontre et comme l’a confié son président à La Provence , le pensionnaire de National 3 espérait que l’OM allait lui laisser sa part de la recette : « C'est un travail énorme pour tous nos collaborateurs, mais le jeu en vaut la chandelle. Ce match nous coûte 250 000€. On espère que l'OM nous laissera sa part de la recette », a déclaré François Ventrici.

L’OM a laissé sa part de la recette