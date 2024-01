OM : Gattuso lâche une anecdote improbable sur Guardiola

Hugo Chirossel

En 2013, alors qu’il débutait à peine sa carrière d’entraîneur, Gennaro Gattuso était allé assister à des entraînements du Bayern Munich, dirigé à ce moment-là par Pep Guardiola, en compagnie de son adjoint Luigi Riccio. L’entraîneur de l’OM a révélé dans un entretien à L’Équipe qu’il avait attendu le technicien espagnol pendant trois jours dans le froid.

Gennaro Gattuso a évoqué plusieurs sujets ce samedi, dans une interview accordée à L’Équipe . Le technicien italien est notamment revenu sur son arrivée à l’OM, ainsi que sur les contacts qu’il avait eus avec l’OL. Il a aussi été interrogé sur les entraîneurs qui l’inspirent, livrant au passage une anecdote datant de 2013, lorsqu’il avait voulu aller assister aux entraînements de Pep Guardiola au Bayern Munich.

Gattuso a attendu Guardiola pendant trois jours

« J'ai surtout attendu trois jours dehors devant le centre d'entraînement du Bayern, en espérant voir arriver la voiture de Guardiola ! Je n'avais rien demandé à personne, car je n'aime pas demander des services. Il m'a reconnu quand il est enfin passé devant nous, mais c'était après deux jours. Qu'est-ce qu'on a eu froid avec Gigi (Riccio, son adjoint) ! », a confié Gennaro Gattuso.

Les entraîneurs qui ont inspiré Gattuso