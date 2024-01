Gattuso dénonce un gros problème à l'OM

La rédaction

Alors que l'OM avait fait le plus dur en éliminant le Stade Rennais et le PSG de la Coupe de France la saison dernière, le club phocéen s'est fait surprendre par la modeste formation d'Annecy, pensionnaire de Ligue 2, en quarts de finale. Ce dimanche, Marseille va faire son entrée en lice dans la compétition contre l'US Thionville (National 3). Et Gennaro Gattuso souhaite absolument que ses joueurs ne réitèreront pas les erreurs de la saison passée.

« Des billets avaient été achetés par des joueurs pour le match d'après, ce sont des erreurs à ne pas faire »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso a pointé du doigt la grosse erreur commise par les Marseillais la saison dernière et tenu à avertir ses joueurs. « J'ai vu un peu l'histoire, je sais que l'OM n'a pas de trophée depuis 2012. L'année dernière, ils ont battu le PSG et Rennes avant de perdre en quarts de finale (contre Annecy). Des billets avaient été achetés par des joueurs pour le match d'après, ce sont des erreurs à ne pas faire. Il faut respecter la compétition, on va aller à Thionville et on jouera les matchs les uns après les autres, c'est seulement comme ça » .

« Il faut avoir l'objectif de ne pas penser à la victoire »