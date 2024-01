Un joueur de l'OM interpelle Deschamps

Benjamin Labrousse

Désormais mené par Gennaro Gattuso, l’OM espère toujours jouer les premières places en Ligue 1. Pour cela, les Phocéens peuvent compter sur un Jordan Veretout de retour à un très haut niveau. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain de 30 ans a d’ailleurs interpellé Didier Deschamps en évoquant l’équipe de France.

L’OM va mieux. Après avoir traversé une crise sans précédent en septembre dernier, le club marseillais semble enfin avoir retrouvé le chemin du succès. Auteur de débuts compliqués sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a obtenu de très bons résultats en décembre, ce qui a notamment permis à Marseille de revenir à la 6ème place de Ligue 1.

Mercato - OM : Après son départ, il a vécu un enfer https://t.co/tPaA7uKz9r pic.twitter.com/9py5FJ3JeJ — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Jordan Veretout indiscutable à l’OM

L’entraîneur marseillais peut d’ailleurs s’appuyer sur des joueurs de confiance au sein de son effectif, comme c’est le cas avec Jordan Veretout. Apparu à 24 reprises cette saison, le milieu de terrain de 30 ans est rapidement devenu l’un des tauliers de l’entrejeu marseillais. Sélectionné à 6 reprises en équipe de France, l’ancien de l’AS Rome n'est toutefois plus convoqué par Didier Deschamps depuis quelques mois et doit faire à une énorme concurrence, notamment incarnée par l'éclosion de Warren Zaïre-Emery. Mais le joueur de l'OM ne cache pas ses ambitions et rêve toujours de jouer l’Euro avec les Bleus.

« J'ai envie d'y retourner »