Un joueur de l'OM veut mettre un terme à cette malédiction

Jean de Teyssière

Ce week-end, les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice en Coupe de France. Lors des 32èmes de finale, l'OM ira à Metz pour y affronter le club de N3 de Thionville. Un match qui a tout du piège, surtout si l'on regarde l'histoire récente de l'OM face aux clubs de division inférieure en Coupe de France. Surtout que cela fait 12 ans que l'OM n'a pas remporté de titre et Jordan Veretout, milieu de terrain marseillais, aimerait mettre fin à cette malédiction.

La deuxième partie de saison débute ce week-end par la Coupe de France. Les 18 clubs de Ligue 1 joueront leur premier match dans la compétition avec l'ambition d'aller au bout. C'est évidemment le cas de l'OM, qui voudra certainement éviter de se faire sortir par un petit poucet car les ambitions sont grandes.

«Le principal c'est clairement la qualification en Ligue des Champions»

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville en Coupe de France, Jordan Veretout a évoqué les ambitions marseillaises de la deuxième partie de saison : « Ce n'est pas le trophée plus facile mais c'est le plus rapide à aller chercher. On a des objectifs et le principal c'est clairement la qualification en Ligue des champions. On veut aller le plus loin au possible en Ligue Europa et pourquoi pas la gagner. C'est pareil en Coupe de France. »

Mercato - OM : Ils piquent une colère après cet échec à Marseille https://t.co/nIVlPRjmVJ pic.twitter.com/0JD2BhAb0b — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

«12 ans sans titre, ça motive, on a envie de ramener un titre à Marseille»