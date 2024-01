OM : Gattuso se confesse, le vestiaire a fait une grosse erreur

Thomas Bourseau

Dimanche 7 janvier, l’OM se mesurera à Thionville pour le compte des 32èmes de finale de Coupe de France. L’occasion pour Gennaro Gattuso de mettre la lumière sur une grossière erreur effectuée par les joueurs de l’OM la saison passée concernant un adversaire qui était à sa portée et qui a pourtant éliminé le groupe d’Igor Tudor de la compétition.

L’année dernière, au même moment de la saison, l’OM lançait sa campagne de Coupe de France contre Hyères et validait son ticket pour les 16èmes de finale contre Rennes fin janvier. Après une deuxième victoire de rang (2-0, puis 1-0 face aux Bretons), l’OM se mesurait au PSG au Vélodrome et disposa du champion de France 2 buts à 1 avant de tomber face à Annecy en 1/4 de finale aux tirs au but.

«J'ai su qu'il y avait des billets qui avaient déjà été achetés par les joueurs, une erreur qu'il ne faut pas faire»

À quelques heures de la rencontre opposant l’OM à Thionville en Coupe de France, Gennaro Gattuso a expliqué l’erreur faite par les joueurs de l’OM la saison passée en Coupe de France. « J'ai aussi suivi l'histoire de l'an dernier, cette victoire contre le PSG, contre Rennes avant, pour perdre ensuite en quarts de finale. J'ai su qu'il y avait des billets qui avaient déjà été achetés par les joueurs, je crois, pour le match d'après. Donc oui, c'est quelque chose, une erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment respecter l'adversaire et les matchs. Donc on va vraiment se concentrer d'abord sur Thionville, il faut vraiment avoir ce respect pour les matchs, pour les adversaires. Match après match, je pense que c'est la seule façon d'aller plus loin dans la compétition ».

«Je sais que ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas remporté de trophée»