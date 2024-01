Un piège est tendu à l'OM

Jean de Teyssière

Dans son histoire récente, l'OM est habitué à se faire sortir de la Coupe de France par des petits poucets. Entre 2008, où l'OM est sorti par Carquefou (CFA2, 0-1) et 2023, éliminé par Annecy (L2) aux tirs au but, l'OM a enchaîné les désillusions. Cela, Julien François, l'entraîneur de l'US Thionville, qui reçoit l'OM ce dimanche en 32èmes de finale de la Coupe de France, le sait et compte bien s'ajouter à la liste des tombeurs de Marseille.

Carquefou (CFA2) 2008, Quevilly (N1) 2012, Grenoble (N2) en 2015, Andrézieux (N2) 2019, Canet-en-Roussillon (N2) en 2021 et Annecy (L2) 2023. Tels sont les petits clubs ayant réussi à faire tomber l'OM en Coupe de France ces dernières années. Si la présence d'Annecy peut surprendre, la formation n'évoluant qu'à l'échelon inférieur de la Ligue 1, c'est surtout car le tour d'avant, l'OM avait réussi à éliminer le PSG (2-1). Face à Thionville (N3) ce dimanche, les hommes de Gennaro Gattuso ne voudront certainement pas être battus par un nouveau petit poucet.

«On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots»

Julien François est le coach de Thionville, évoluant en N3. Malgré l'écart de niveau, il compte bien jouer un mauvais tour à l'OM en 32èmes de finale de la Coupe de France ce dimanche comme il l'a expliqué en conférence de presse : « On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots. On y va avec toute l’humilité, le respect qu’on a pour un club et une institution comme Marseille. Mais en sachant aussi que si des Carquefou, des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des Grenoble l’ont fait en leur temps, il n’y a pas de raison qu’on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec eux et sur un match d’arriver à créer l’exploit. C’est cet objectif-là qu’on doit garder en tête. »

