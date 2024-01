Un psychologue vient en aide à un joueur de l'OM

Thibault Morlain

Depuis son arrivée à l'OM en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n'a pas connu que des moments faciles, loin de là. Souvent chahuté, même au Vélodrome, l'Argentin a dû surmonter ces épreuves et ces derniers mois, cela semble aller mieux. Il faut dire que Balerdi s'est entouré d'un psychologue afin d'améliorer son quotidien.

Joueur de l'OM depuis 2020 désormais, Leonardo Balerdi a subi énormément de critiques. Pointé du doigt pour ses erreurs, l'Argentin a ainsi traversé des moments très difficiles à Marseille. Il n'était toutefois pas seul pour résoudre cela. En effet, Balerdi a pu compter sur le travail d'un psychologue pour l'aider...



« Il m'a aidé à surmonter des moments très durs »

Comme l'explique La Provence ce jeudi, Leonardo Balerdi collabore ainsi avec un psychologue depuis plusieurs années maintenant, Ivan Tcherkaski. Le joueur de l'OM a d'ailleurs avoué : « Il est très important pour moi, dans le foot et en dehors. Il m'aide beaucoup, je parle un peu de tout avec lui, mais on se focalise évidemment plus sur le football. (...) Je l'appelle quand j'en ai besoin et à chaque fois que je lui parle, je sens que mes problèmes disparaissent. (...) Avec Ivan, on travaille en particulier sur la concentration, je sens que je progresse vraiment sur ce dernier point. Je suis très content de cette relation parce qu'il m'a aidé à surmonter des moments très durs et il m'aide à me maintenir dans les périodes où je suis bien ».

« Tout est une question de micro détails qui font la différence »