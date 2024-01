OM : Il flambe à la Coupe du monde et annonce son retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 8M€ il y a un an après une Coupe du monde impressionnante avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’a toutefois jamais retrouvé son niveau avec l’OM. De quoi susciter des doutes à Marseille. Mais alors qu’il va disputer la CAN avec sa sélection, l’international marocain promet de revenir plus fort à l’OM.

Il y a un an, l'OM bouclait le transfert d'Azzedine Ounahi pour 8M€ en provenance d'Angers. Le milieu de terrain marocain sortait d'une Coupe du monde exceptionnelle avec le Maroc, demi-finaliste de la compétition. Toutefois, Ounahi peine à retrouver son meilleur niveau à Marseille. Mais alors qu'il s'apprête à disputer la CAN, l'ancien joueur du SCO annonce qu'il va rapidement retrouver sa meilleure forme.

OM : Un joueur de Gattuso balance tout sur son calvaire https://t.co/ADjX5REuNh pic.twitter.com/yqUXtOJTYy — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Ounahi veut revenir plus fort

« On est des joueurs mais avant tout des humains, ça joue dans la tête, je perdais un peu confiance. Maintenant, je retrouve un peu le sourire et je progresse. Je travaille dur en dehors du terrain. J’ai aussi pris un préparateur physique qui me fait travailler après les séances. La série de matchs joués avec l’OM va me servir pour la CAN et me permettre d’être vraiment prêt à 100% », assure-t-il au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde»