OM : Dans le dur après son transfert, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye va quitter Marseille quelques temps afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. C’est la première fois que l’international sénégalais défendra les couleurs des Lions de la Téranga dans cette compétition, qui il l’espère sera bénéfique pour la suite de son aventure marseillaise.

Au cours du mois de janvier, ce sont sept joueurs qui vont quitter l’OM pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Ils auraient même dû être huit, avant que François-Régis Mughe ne décide finalement de ne pas répondre favorablement à la convocation du Cameroun pour rester à Marseille. Aliou Cissé quant à lui a décidé d’appeler trois joueurs de l’OM avec le Sénégal : Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

«Ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille»

Ce qui sera une première pour Iliman Ndiaye, qui n’a pas encore disputé la CAN avec les Lions de la Téranga . « Participer à la CAN ? C’était un rêve pour moi. Toutes ces années où je l’ai regardée… J’ai toujours espéré y participer un jour. Pour moi, c’est un grand step (pas) dans ma carrière. En ce moment, la CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille », a déclaré l’attaquant de l’OM dans un entretien accordé à RMC Sport .

«Je pense que ça va faire du bien»