OM : Il annonce un «gros coup» avec ce renfort

Hugo Chirossel

Après la crise du mois de septembre dernier et les départs qu’elle a entraînés, l’OM a opéré une réorganisation de son organigramme. Ce qui a mené à l’arrivée de Mehdi Benatia, nommé conseiller sportif. Son ancien coéquipier à l’AS Rome et à la Juventus, Miralem Pjanic, estime que les Olympiens ont réalisé un gros en s’attachant ses services.

La crise du mois de septembre a eu de grosses conséquences à l’OM. En plus de Marcelino, Javier Ribalta, directeur du football, a lui aussi décidé de quitter le club, avant que David Friio, directeur sportif, ne fasse de même, lui qui a depuis rebondi du côté de l’OL. Des départs qui ont entraîné l’arrivée de Mehdi Benatia. Formé à l’OM, l’ancien défenseur central est devenu le conseiller sportif du club.

« On voyait déjà qu’après sa carrière il allait avoir ce rôle »

Coéquipier de Mehdi Benatia à l’AS Rome et à la Juventus, Miralem Pjanic a jugé son arrivée à l’OM auprès du Parisien : « À la Roma, il a toujours su être proche des directeurs et les dirigeants venaient toujours vers lui pour échanger et demander son avis. On voyait déjà qu’après sa carrière il allait avoir ce rôle. Il a une qualité d’anticipation et ressentait dans l’attitude, le comportement aux entraînements si un joueur allait marcher . »

« Pour l’OM c’est un gros coup »