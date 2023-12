Coup dur pour l'OM, huit joueurs vont partir en janvier

Amadou Diawara

Du 13 janvier au 11 février, 24 nations vont se frotter les unes aux autres pour tenter de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour Gennaro Gattuso, il va être privé de huit joueurs pendant la compétition. En effet, huit pensionnaires de l'OM sont convoqués par leur sélection pour disputer la CAN 2024.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. En effet, 24 nations sont en lice pour tenter de remporter la CAN. Et malheureusement pour l'OM, il est le club de Ligue 1 qui a le plus de joueurs convoqués pour cette compétition pour le moment.

Mercato - PSG : Transfert à 20M€, Luis Enrique a son nouveau joker https://t.co/A2TMG0gX4S pic.twitter.com/pq1NIpgAuP — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Huit joueurs de l'OM sont convoqués pour la CAN

En effet, huit joueurs de l'OM ont été choisis par leurs sélectionneurs respectifs pour disputer la CAN 2024. Plus précisément, Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (République démocratique du Congo), François Mughe (Cameroun), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Pape Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal), et Ismaïla Sarr (Sénégal) seront du déplacement en Côte d'Ivoire cet hiver.

Lorient et Reims vont perdre quatre joueurs