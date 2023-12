Coup de poker au PSG, Luis Enrique balance

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a tenté plusieurs coups de poker. En plus de tenter de multiples compositions différentes, le coach du PSG aime faire jouer ses joueurs à des nouveaux postes. Interrogé sur le sujet, Luis Enrique a expliqué pourquoi il faisait autant d'innovations depuis sa signature à Paris.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour le remplacer, la direction parisienne a décidé de miser sur Luis Enrique. Arrivé avec une philosophie de jeu très offensive, avec un pressing intense dès la perte du ballon, le coach espagnol ne cesse de tenter des coups depuis sa signature à Paris. En effet, Luis Enrique a utilisé de nombreuses compositions différentes depuis le début de la saison. De surcroit, l'ancien du FC Barcelone aime placer ses joueurs à des nouveaux postes, et ce, pour déstabiliser les adversaires.

Luis Enrique fait jouer ses protégés à plusieurs postes

« Si la polyvalence des joueurs est une notion importante pour moi ? Ce que je considère important, c'est que nous avons un effectif d'une grande qualité avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, et cela nous rend très imprévisible pour l'adversaire » , a précisé Luis Enrique lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, avant d'en rajouter une couche.

Mercato - PSG : Transfert à 20M€, Luis Enrique a son nouveau joker https://t.co/A2TMG0gX4S pic.twitter.com/pq1NIpgAuP — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Cela nous rend très imprévisible pour l'adversaire»