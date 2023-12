Mercato - PSG : Mbappé lui fait vivre sa «plus grande déception»

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait tourner la tête de plus d’un grand club européen depuis ses débuts au milieu des années 2010. Ce fut notamment le cas d’Arsenal qui n’est pas parvenu, malgré les efforts d’Arsène Wenger et de Gilles Grimandi, à l’arracher à Monaco en 2016. La déception d’une vie pour Grimandi.

On prend les mêmes et on recommence. Une fois encore, la deuxième partie de saison risque d’être mouvementée pour le PSG dans le cadre du feuilleton Kylian Mbappé qui connaîtra un nouvel acte, et éventuellement le dernier au vu de la situation contractuelle de ce dernier au Paris Saint-Germain, son contrat arrivant à expiration à la fin de la saison. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Arsenal semblent toutes être des destinations probables.

«Le timing n'était pas idéal»

D’ailleurs, Arsène Wenger avait déjà révélé par le passé à beIN SPORTS qu’il avait tenté d’attirer Kylian Mbappé à Arsenal en 2016. L’entraîneur emblématique des Gunners a été rejoint par Gilles Grimandi ces dernières heures. Ancien joueur et recruteur du club londonien, Grimandi a confirmé la tendance pour Ladbrokes Fanzone , au moment où Kylian Mbappé évoluait encore à l’AS Monaco. « Nous avons déjà essayé de le convaincre en 2016. Nous avons rencontré ses parents à Londres, qui sont venus sur le terrain d'entraînement, et avec Arsène (ndlr Wenger) et Richard Law, nous avons voyagé pour rencontrer Kylian dans le sud de la France. Nous avons essayé de le convaincre, mais je ne pense pas que c'était le meilleur moment pour nous. Cette rencontre a eu lieu le lendemain du jour où nous venions de perdre contre Swansea à domicile en Ligue, qui lui-même suivait une défaite à Old Trafford et je me souviens que nous avions un gros match à l'extérieur juste trois jours plus tard contre Tottenham, donc le timing n'était pas idéal ».

Mercato - PSG : Le Real Madrid sort du silence et prévient Mbappé https://t.co/i5VNaRqVfq pic.twitter.com/oPplzuOBMB — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Ma déception ? Ne pas avoir convaincu Kylian Mbappé de signer pour le club»