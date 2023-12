Mercato - PSG : Un nouveau crack à Paris, son prix a explosé

Axel Cornic

Le mercato hivernal n’a pas encore commencé, mais le Paris Saint-Germain aurait déjà bouclé deux transferts, avec l’arrivée de deux jeunes talents brésiliens en ce mois de janvier. Lucas Beraldo est l’un de ces deux cracks et les Parisiens devraient verser entre 20 et 25M€ bonus inclus à São Paulo, pour s’attacher ses services.

Tout va aller très vite pour le PSG cet hiver. On pourrait en effet assister à l’officialisation de deux arrivées dès les premiers jours du mercato hivernal, avec Gabriel Moscado et Lucas Beraldo, respectivement milieu de terrain et défenseur central.

Le PSG va débourser 20M€ pour Beraldo

Pour ces deux opérations, le PSG devrait débourser au total 40M€ hors bonus, avec 20M€ pour chaque transfert. En ce qui concerne Lucas Beraldo, il pourrait être un véritable atout pour Luis Enrique, puisqu’il possède le profil de défenseur gauche qui manque cruellement à Paris depuis la blessure de Presnel Kimbembe et le remplacement régulier de Lucas Hernandez au poste de latéral.

Il y a un an et demi, il en valait 5M€