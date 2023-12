Mercato - PSG : Pour 40M€, Paris tire le gros lot

Thibault Morlain

Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG aurait déjà bouclé deux transferts. En effet, ce sont Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo qui vont rejoindre l’effectif de Luis Enrique pour la seconde partie de saison. Alors que le PSG aurait déboursé environ 40M€ au total pour recruter les deux jeunes Brésiliens, cet investissement en vaudrait visiblement la peine.

Très discret au mercato hivernal les années précédentes, le PSG va cette fois se montrer actif. Ainsi, deux arrivées sont déjà bouclées avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance de Sao Paulo et de Corinthians. De quoi faire réagir les anciens Brésiliens de la Ligue 1. « Ce sont deux très bonnes recrues. Je pense qu'ils vont s'imposer à Paris. Ils sont jeunes, ambitieux, talentueux », a confié Alex Dias, passé par le PSG, pour L’Equipe . De son côté, José Aloisio a lâché : « Ils vont très bien représenter la tradition des Brésiliens au PSG. On sera derrière eux. Par contre, je suis déçu pour mon Sao Paulo. Ils perdent l'un de leurs meilleurs éléments (Beraldo). C'est toujours pareil, dès qu'on forme un crack, il fait ses valises. Mais bon, si c'est pour aller au PSG, tudo bem ! ».



« Avec Marquinhos et lui dans l'axe, tu es tranquille »

A 20 ans, Lucas Beraldo va donc renforcer la défense du PSG. Et on ne dit que du bien du Brésilien. « J'aime bien ce joueur, il est intelligent, se positionne bien. Je lui vois un avenir au sein de la Seleçao. En tout cas, il a le potentiel pour y prétendre. Il est déjà mature pour son âge et je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de six mois pour s’adapter », a fait savoir Carlos Mozer. De son côté, Alex Dias a confié : « Il est très habile balle au pied, il est bon de la tête, et il avance dans le terrain, c'est important. C'est pour ça qu'il va s'imposer tout de suite. Avec Marquinhos et lui dans l'axe, tu es tranquille, la défense sera bien gardée ! ». Grafite a lui conclu sur Beraldo : « Beraldo, il me fait penser à Ricardo. Il a la classe. Il sort balle au pied, il est bon physiquement... Il dispute sa deuxième saison et il est déjà prêt à s'imposer au PSG ».

« Il me fait penser à Verratti en début de carrière »