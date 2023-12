Mercato - PSG : 20M€ pour un crack brésilien, Paris va devoir patienter

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’apprêterait à accueillir sa première recrue du mercato hivernal avec Lucas Beraldo, jeune défenseur central gauche de 20 ans. Charles Hembert le connait bien pour l’avoir côtoyé à São Paulo et au micro de RMC Sport il a glissé quelques conseils aux Parisiens.

La colonie brésilienne va s’agrandir à Paris, avec Marquinhos qui va se sentir moins seul. Deux cracks devraient en effet poser leurs valises au PSG avec Gabriel Moscardo ainsi que Lucas Beraldo, qui devraient couter au total pas moins de 40M€ hors bonus.

« Venir tout de suite au PSG... c’est un saut qui peut sembler grand »

Ancien adjoint de Rogerio Ceni à São Paulo jusqu’en avril dernier, Charles Hembert a décrit le profil de Lucas Beraldo, l’une des deux recrues du PSG. « Je ne suis pas surpris de le voir arriver en Europe à 20 ans, parce qu’on a tout de suite décèle des qualités assez exceptionnelles, maintenant venir tout de suite au PSG... c’est un saut qui peut sembler grand. On dit souvent pour un Brésilien que c’est bien de faire une première étape en Italie, Espagne ou Portugal, surtout pour des raisons culturelles » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport .

« Penser qu’il va résoudre tous les problèmes défensifs du PSG dès les premières semaines serait une grande erreur »