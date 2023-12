Mercato - PSG : Paris lâche 61M€, ça vire à l'échec

Benjamin Labrousse

Ces derniers mois, le PSG s’est intéressé de près à plusieurs talents mondiaux. Très actif au Brésil notamment, le club parisien faisait partie des écuries intéressées par l'attaquant brésilien Vitor Roque. Très prometteur, le joueur né en 2005 s'est engagé en faveur du Barça, et ce malgré le fait que Paris ait revu sa proposition à la hausse.

D’ici quelques jours, le PSG va officialiser les arrivées de Gabriel Moscardo (Corinthians) et de Lucas Beraldo (São Paulo), tous deux recrutés ces dernières semaines pour 40M€. Mais ces derniers mois, le club parisien a également connu certains échecs concernant des jeunes talents brésiliens.

Le Barça a bouclé le transfert de Vitor Roque

Né en 2005, Vitor Roque a affolé le mercato. Grand talent brésilien, l’attaquant de 18 ans a fait ses gammes du côté de l'Atlhetico Paranaense avant de s'engager en faveur du FC Barcelone pour la modique somme de 30M€ + 31M€ de bonus. Mais le Barça n'était clairement pas le seul club intéressé par le joueur formé à Cruzeiro, puisque plusieurs médias faisaient état d'un intérêt du PSG, mais également de Chelsea à l'égard de Vitor Roque.

Le PSG et Chelsea avaient mis le paquet pour le prodige brésilien