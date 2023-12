Mercato - PSG : A Paris, on a trouvé la perle rare

Axel Cornic

Alors que le mercato hivernal n’a même pas ouvert ses portes officiellement, deux arrivées sont déjà annoncées au Paris Saint-Germain. Lucas Beraldo est l’une de ces deux recrues déjà bouclées et Charles Hembert, qui l’a côtoyé par le passé à São Paulo, est persuadé que les Parisiens ont misé sur le bon cheval.

La défense a été un problème récurrent au PSG depuis le début de la saison et ça va continuer, vu les nouveaux problèmes rencontrés par Presnel Kimpembe ainsi que par Nuno Mendes. Ainsi, Luis Campos a décidé de régler ce chantier avec Lucas Beraldo, annoncé comme l’une des nouvelles promesses du football brésilien.

« Il a des qualités rares pour un défenseur central »

Invité de l’ After Foot , l’ancien adjoint à São Paulo a décrit le profil de la nouvelle recrue du PSG. « On l’a fait monter du centre de formation et quand on lui a donné ses premières minutes en 2022 il s’est tout de suite affirmé. Il a des qualités rares pour un défenseur central » a expliqué Charles Hembert, au sujet de Beraldo. « Moi je le comparerai à (Alessandro) Bastoni de l’Inter. Ce n’est pas un défenseur central rugueux, mais il a une intelligence tactique est un très bon sens de l’anticipation ».

« C’est à coup sûr une excellente recrue pour le PSG »