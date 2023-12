Mercato - PSG : Une énorme bataille en cours pour ce crack à 60M€

Benjamin Labrousse

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG est omniprésent sur le marché des jeunes talents. Après avoir manqué plusieurs dossiers de taille ces derniers mois, le club de la capitale souhaite boucler l’arrivée de l’un des plus grands talents de la génération 2007 : Estevão William. Mais le jeune ailier de Palmeiras est extrêmement convoité, lui qui possède une clause libératoire à 60M€.

Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser deux arrivées. En effet, le club parisien a finalisé les transferts de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo en provenance de Corinthians et de São Paulo pour 40M€. Ainsi, Paris confirme un peu plus son omniprésence sur le marché des jeunes talents, au même titre que certains autres cadors européens comme le Real Madrid, le Barça, Chelsea, ou encore Manchester City.

EXCLU - Mercato : Le PSG chasse en Amérique du Sud ! https://t.co/ge0iWQe4pO pic.twitter.com/QIuSZB8m1F — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

Le PSG avait tenté un énorme coup à 93M€ au Brésil

Toutefois, le PSG a récemment été devancé dans de nombreux dossiers concernant de jeunes pépites. C’est le cas par exemple pour Vitor Roque, parti au FC Barcelone, ou encore pour Endrick, qui rejoindra quant à lui le Real Madrid à l’été 2024. Alors que le 24 octobre dernier, le10sport. com vous a révélé en exclusivité que le PSG chassait en Amérique du Sud, Paris pourrait avoir un nouveau talent dans le viseur. En effet, Estevão William aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens à en croire Mundo Deportivo . Considéré comme l’un des plus grands talents brésiliens, le joueur né en 2007 avait d’ailleurs été l’objet d’une offre de 93M€ de la part du PSG, puisque récemment, le journaliste Fabrizio Romano révélait que le club français avait transmis une offre de 93M€ à Palmeiras pour Endrick et Estevão.

Le PSG au cœur d’une vraie bataille pour Estevão William