Mercato - PSG : La presse italienne confirme pour ce départ imprévu

Les prochaines semaines vont être délicates à gérer pour le Paris Saint-Germain et pas seulement à cause du mercato hivernal. La Coupe d’Asie des Nations ainsi que la CAN vont en effet priver Luis Enrique de certains joueurs et c’est notamment le cas en défense, où Nordi Mukiele pourrait devenir extrêmement précieux.

L’hiver a toujours été une période compliquée pour le PSG et celui-ci ne devrait pas faire exception, puisque plusieurs joueurs importants vont partir avec leurs sélections respectives. C’est le cas avec Achraf Hakimi, dont le départ va encore plus fragiliser une défense assez légère... surtout sur les côtés !

Le PSG va avoir besoin de Mukiele

C’est là qu’entre en scène Nordi Mukiele. Peu utilisé jusqu’à maintenant, le Français pourrait devenir un réel atout pour Luis Enrique, puisqu’il peut évoluer à droite comme dans l’axe et même parfois dépanner sur le côté gauche. Pas négligeable quand on sait qu’il faudra également patienter longtemps pour les retours de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes.

