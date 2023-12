Mercato - PSG : Un échec déjà annoncé dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 25 ans et au vu de sa situation contractuelle au PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre son envol en fin de saison. Au Real Madrid ? La Premier League est une option grandissante pour le joueur dans la presse, mais Arsenal n’aurait d’ores et déjà aucune chance selon Gilles Grimandi.

Le PSG a frappé fort à l’été 2017 en mettant la main sur Kylian Mbappé alors que plusieurs cadors du football européen lui faisaient la cour au jeune attaquant de 18 ans à l’époque. Ce fut notamment le cas de Liverpool, du FC Barcelone, de Manchester City, mais surtout du Real Madrid.

Arsenal, un choix spécial pour Mbappé ?

Plus de six ans après, Kylian Mbappé est toujours particulièrement courtisé sur le marché des transferts. Outre le Real Madrid et Liverpool, le meilleur buteur de l’histoire du PSG où son contrat expirera en juin prochain serait devenu une piste plus que d’actualité à Manchester United avec l’entrée dans le capital du club de Sir Jim Ratcliffe et d’ INEOS. The Independent révélait l’été dernier qu’à choisir un club anglais, Mbappé privilégierait Arsenal pour le projet sportif porté par Mikel Arteta et la possibilité de faire gagner un titre aux Gunners .

«Mbappé ? Pas une cible réaliste pour Arsenal»