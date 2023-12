Neymar, Mbappé… Il lâche ses anecdotes au PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui à la Juventus, Moise Kean a joué pour le PSG durant une saison. En effet, l’attaquant italien avait été prêté par Everton durant l’exercice 2020-2021. Une aventure parisienne courte mais qui aura tout de même marqué Kean. Alors que le joueur de 23 ans a passé de bons moments à Paris, il a livré quelques anecdotes à propos de Kylian Mbappé et Neymar.

Joueur du PSG durant la saison 2020-2021, Moise Kean a été invité à revenir sur son expérience au sein du club de la capitale. A l’occasion du podcast 19F , celui qui évolue actuellement à la Juventus a expliqué dans un premier temps : « Une histoire de mon expérience au PSG ? Wow… Quand j’étais au PSG, il y en avait beaucoup. J’y ai joué pendant un an, avant cela j’étais en Angleterre. Je me sentais plus à l’aise, je ne m’attendais pas à ce que mes coéquipiers… m’aident autant ».

Mercato - PSG : Les blagues s’enchainent pour le transfert de Kylian Mbappé https://t.co/wkrgqgtQkX pic.twitter.com/41czWyzQRX — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Kean et sa célébration avec Mbappé

Parmi ces coéquipiers au PSG, Moise Kean a notamment eu la chance d’évoluer avec Kylian Mbappé. Les deux attaquants étaient d’ailleurs proches. Et à propos de l’international français, l’actuel joueur de la Juventus a notamment confié les dessous d’une célébration commune : « La célébration avec Mbappé ? J’avais changé mes cheveux, je changeais chaque semaine, ils étaient bleus et lui aussi. Je lui ai dit, dès qu’on marque, il faut faire quelque chose, je ne sais pas, inventons. Il a marqué, il s’est approché et nous nous sommes tenus la tête. J’ai eu la chance de jouer avec de grands champions ».

« Fais ce que tu veux »