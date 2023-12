Le PSG et l’OM plombés par le Maroc !

Thibault Morlain

Alors que les clubs de Ligue 1 vont reprendre le chemin de la compétition dès le début du mois de janvier, il faudra faire avec certaines absences. En effet, en ce début d’année 2024, il faudra faire sans les internationaux africains partis à la CAN, de même que certains joueurs asiatiques avec la Coupe d’Asie. Et cela va handicaper le PSG ainsi que l’OM…

C’est le 13 janvier prochain que la Coupe d’Afrique des Nations débutera en Côte d’Ivoire. Une compétition qui va regrouper les meilleures nations du continent et qui se jouera jusqu’au 11 février. Un tournoi qui vient quelque peu embêter les clubs puisqu’il se déroule au beau milieu de la saison. Il y a aura donc certains absents dans les effectifs et petit à petit, chaque sélection dévoile sa liste. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a donné la sienne et du côté du PSG et de l’OM, on est concerné.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

Le PSG orphelin d’Hakimi

Ce jeudi matin, Walid Regragui a donné la liste des joueurs sélectionnés avec le Maroc pour disputer la CAN. Et comme attendu, Achraf Hakimi, cadre des Lions de l’Atlas, est appelé. Dans les semaines à venir, Luis Enrique devra donc composer sans son latéral droit. Cela pourrait alors profiter à Nordi Mukiele et par la même occasion bloquer un départ du Français durant le mercato hivernal, lui qu’on annonce notamment dans le viseur du Milan AC.

Après Mbemba, l’OM perd Ounahi et Harit

A l’instar du PSG, l’OM est également impacté par la liste de Walide Regragui pour disputer la CAN 2024. Ainsi, dans les joueurs appelés par le sélectionneur du Maroc, on retrouve deux éléments de Gennaro Gattuso, à savoir Amine Harit et Azzedine Ounahi. Deux absences qui vont obliger l’entraîneur de l’OM à revoir quelque peu ses plans durant le mois de janvier pour composer son équipe. De plus, ces absences d’Ounahi et Harit s’ajoutent à celle de Chancel Mbemba, sélectionné avec le Congo. En attendant Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye avec le Sénégal ?