Le vestiaire du PSG annonce du lourd pour Zaïre-Emery

En novembre dernier, Warren Zaïre-Emery devenait le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France depuis la première guerre mondiale. Le début d'une longue aventure, qui devrait le mener à l'Euro 2024. Son coéquipier au PSG, Randal Kolo Muani lui promet un avenir brillant, que ce soit en club ou en sélection.

En novembre dernier, l'équipe de France accueillait un nouveau membre, un jeune homme de 17 ans nommé Warren Zaïre-Emery. Apparu sous le maillot du PSG la saison dernière, le milieu de terrain s'est fait un nom sous les ordres de Luis Enrique. Le joueur a enchaîné les titularisations ces derniers mois, jusqu'à atteindre la sélection nationale. En novembre dernier, Zaïre-Emery devenait le plus jeune joueur à évoluer en équipe de France depuis la Première guerre mondiale, mais aussi le plus jeune buteur.

Kolo Muani rend hommage à Zaïre-Emery

Blessé face à Gibraltar, Zaïre-Emery devrait faire son retour avec la sélection en mars prochain, lors du prochain rassemblement. Pour Randal Kolo Muani, sa convocation ne doit faire l'objet d'aucun débat. « Franchement, sa sélection avec la sélection nationale est bien méritée. Il travaille très dur. Il écoute et est toujours ouvert aux conseils. Il ira très loin s'il continue comme ça » a déclaré l'attaquant du PSG. En 2024, Zaïre-Emery devrait, aussi, participer à sa première grande compétition : l'Euro 2024.

Zaïre-Emery est attendu en Allemagne