Euro 2024 : Deschamps vend la mèche pour Zaïre-Emery

Arnaud De Kanel

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery était devenu le plus jeune international français du 21ème siècle. Buteur mais blessé sur la même action, le milieu de terrain du PSG avait du céder sa place très tôt face à Gibraltar. De son côté, le sélectionneur a bien l’intention de le convoquer pour l’Euro 2024.

Warren Zaïre-Emery a pris une toute autre dimension cette saison. Devenu titulaire au PSG, le jeune milieu de terrain a été promu capitaine chez les Espoirs par Thierry Henry avant que Didier Deschamps ne le convoque lors du dernier rassemblement. Une ascension fulgurante pour le phénomène du PSG, éloigné des terrains depuis sa première sélection en raison d’une blessure. Didier Deschamps fait confiance aux jeunes et cela pourrait profiter à Zaïre-Emery en vue de l’Euro 2024.



«Il y a un vivier qui est très important et je ne vais pas me plaindre de ça»

La nouvelle génération est prête à prendre le pouvoir en équipe de France. Dans un entretien accordé à beIN Sports la semaine passée, Didier Deschamps s’est réjouit du vivier à sa disposition : « Il y a un vivier qui est très important et je ne vais pas me plaindre de ça. Je suis chanceux d’avoir autant de joueurs de très haut niveau à disposition qui arrivent jeunes. Mais j’aime bien les jeunes, ce n’est pas la date de naissance qui va me faire ne pas les prendre et attendre qu’ils arrivent à maturité. Aujourd’hui, ils sont déjà prêts puisqu’ils sont dans les plus grands clubs. » Et comment parler de cette jeunesse triomphante sans évoquer celui qui l’incarne le mieux, Warren Zaïre-Emery.

«Une forte probabilité» de voir Zaïre-Emery à l'Euro