Équipe de France : En direct, il annonce le successeur de Didier Deschamps

Alexis Brunet

L'été prochain, Didier Deschamps mènera les Bleus en Allemagne pour l'Euro 2024. Une compétition que l'Équipe de France souhaite bien sûr gagner, mais un accident peut aussi arriver, c'était d'ailleurs le cas lors de l'Euro 2021, avec l'élimination en huitième de finale face à la Suisse. Si malheur il y a, le sélectionneur pourrait alors quitter son poste. Selon Jérôme Rothen, Zinédine Zidane est le favori pour le remplacer.

Kylian Mbappé l'a annoncé, il veut remporter l'Euro 2024. Le joueur du PSG a faim de titres, et cela pourrait bien combler Didier Deschamps. En effet, l'ancien milieu de terrain de l'OM a déjà gagné l'Euro et la Coupe du monde en tant que joueur, mais en tant que sélectionneur il lui manque l'Euro.

Rothen pense que Deschamps pourrait arrêter après l'Euro

L'Équipe de France fera donc tout son possible pour que Didier Deschamps entre encore un peu plus dans la légende du football. Mais il est aussi possible que les Bleus passent à travers de leur compétition. Selon Jérôme Rothen, au micro de RMC Sport , si cela arrive, le sélectionneur pourrait alors quitter son poste. « Est-ce que ça sera sa dernière grande compétition (l’Euro 2024), a priori non, il a un contrat qui l’emmène jusqu’à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais si jamais ça se passe mal je ne vois pas comment il pourrait continuer. Je ne le vois pas continuer, mais comme je en le voyais pas continuer après la Coupe du monde quoi qu’il se passe, et à l’arrivée il m’a surpris et il a prolongé. »

Zidane comme successeur