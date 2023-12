Deschamps est averti pour ce scénario catastrophe

Benjamin Labrousse

D’ores et déjà qualifiée pour l’Euro 2024 depuis un certain temps, l’équipe de France fait office de l’un des grands favoris de la compétition. Toutefois, la formation de Didier Deschamps sera définitivement fixée ce samedi (18) après le tirage des groupes. Un scénario catastrophe a d’ailleurs d’ores et déjà été révélé pour les Bleus.

L’équipe de France a une revanche à prendre. Après le sacre mondial de 2018, la folle finale de 2022 en Coupe du monde, mais également après les déceptions de 2016 et de 2021 à l’Euro, les Bleus arrivent à l’Euro 2024 le couteau entre les dents. Le tirage au sort prévu pour ce samedi à partir de 18h pourrait offrir de nombreux scénarios aux Français.

Le pire scénario des Bleus est connu avant le tirage

Si la France est chapeau 1 de cet Euro 2024, plusieurs grandes nations européennes ont connu un bilan contrasté sur ces éliminatoires, et pourraient donc faire office d’outsiders lors du tirage. Comme indiqué par RMC , les Bleus pourraient se retrouver avec un groupe : France-Danemark-Pays-Bas-Italie. Une configuration compliquée pour les hommes de Didier Deschamps, qui avaient déjà hérité du groupe de la mort en 2021 avec l’Allemagne et le Portugal.

La France pourrait également être épargnée par le tirage