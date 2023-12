Une recrue du PSG n’y arrive pas, Deschamps prend une grande décision

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a accueilli dans ses rangs Randal Kolo Muani. Quelques mois après son arrivée dans la capitale, l’attaquant de 24 ans connaît toujours une période d’adaptation complexe à Paris, mais également en équipe de France. Alors que l’Euro 2024 approche à grands pas, le sélectionneur Didier Deschamps semble toujours faire confiance au numéro 23 parisien.

C’est l’un des coups majeurs du dernier mercato estival du PSG. Désireux de recruter plusieurs internationaux Français pour son effectif, le club parisien décidait de dépenser 90M€ pour faire venir Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Âgé de 24 ans, l’attaquant possède un profil polyvalent, et correspondait parfaitement aux nouvelles attentes parisiennes en matière de recrutement.

Deschamps a soutenu Kolo Muani

Mais alors que son début de saison reste poussif au PSG, Randal Kolo Muani est également dans le dur en équipe de France. Malgré un beau but face à la Grèce ( le 21 novembre) lors du dernier rassemblement national, l’attaquant parisien peine à confirmer les belles promesses entrevues lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Pointé du doigt, Randal Kolo Muani avait toutefois pu compter sur le soutien du sélectionneur Didier Deschamps à son égard : « Tout est allé très vite pour lui, avec son arrivée à Paris dans un transfert XXL. Sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité » .

Kolo Muani n’a pas perdu sa place en équipe de France