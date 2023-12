PSG : Riolo dénonce une erreur de Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour ses nombreux ratés avec le PSG mardi soir lors de son entrée en jeu contre Newcastle, Bradley Barcola n'a pas eu la réussite escomptée. Et Daniel Riolo estime d'ailleurs que Luis Enrique a fait une grosse erreur de coaching en faisant entrer aussi rapidement l'ancien joueur de l'OL à la place de Kolo Muani.

C'est un fait, le PSG a de quoi nourrir de grands regrets après son match nul concédé au Parc des Princes contre Newcastle mardi soir (1-1) en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont loupé de très nombreuses occasions face au but anglais, arrachant finalement le match nul dans les arrêts de jeu sur un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Transfert à 100M€ pour le PSG ? Il interpelle le Real Madrid https://t.co/yqQg0T2dWK pic.twitter.com/Zkfnnp6S8x — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Barcola pointé du doigt

Entré en jeu peu après la 60e minute de jeu en lieu et place de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola a notamment raté plusieurs opportunités d'égaliser en faveur du PSG, et l'international espoirs français a été vivement critiqué au terme de cette rencontre et notamment par Daniel Riolo. Mais les tords sont partagés sur le cas Barcola selon l'éditorialiste de RMC Sport qui a évoqué le sujet dans l'After Foot.

« L’erreur est de Luis Enrique qui fait un mauvais changement »