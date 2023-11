Cristiano Ronaldo reçoit un beau message du PSG

Thibault Morlain

A 38 ans, Cristiano Ronaldo montre aujourd’hui encore sous le maillot d’Al-Nassr pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Tout au long de sa carrière, le Portugais en a impressionné plus d’un. Danilo Pereira a d’ailleurs la chance de pouvoir côtoyer Cristiano Ronaldo en sélection et le joueur du PSG n’a pas manqué de dire le bien qu’i

A défaut d’avoir pu recruter Cristiano Ronaldo, malgré de nombreuses rumeurs à chaque mercato alors que le Qatar rêvait de faire venir CR7, le PSG a accueilli de nombreux joueurs portugais ces dernières années. Actuellement, on peut notamment retrouver Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore Danilo Pereira dans le clan des Portugais au sein de l’effectif de Luis Enrique à Paris. Des Lusitaniens qui ont évolué d’ailleurs avec Cristiano Ronaldo en sélection nationale.

« Il a toujours faim, il a toujours cette ambition de marquer des buts »

Danilo Pereira connait ainsi très bien Cristiano Ronaldo. Et à l’occasion du podcast 1 para 1, le joueur du PSG s’est enflammé pour son compatriote portugais qui évolue aujourd’hui à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Danilo Pereira a alors confié : « Cristiano n’a pas beaucoup changé depuis que je le connais. Il a toujours faim, il a toujours cette ambition de marquer des buts et d’être au plus haut niveau. Je pense que c’est ce qui le définit en tant que joueur, et c’est pour ça qu’aujourd’hui il est encore en sélection ».

« Physiquement il se sent bien »