Le boss du PSG a passé un message au vestiaire !

Opéré au ménisque en raison d’une blessure au genou engendrée par une partie de padel, Nasser Al-Khelaïfi était à l’écart pendant plusieurs semaines, mais a enfin fait son retour mardi pour Newcastle. Les siens ne se sont pas imposés et ont frôlé la catastrophe. Néanmoins, au lieu de piquer une colère, le président du PSG a adopté une tout autre approche.

Nasser Al-Khelaïfi était aux abonnés absents depuis plus d’un mois. La cause ? Une blessure au ménisque au cours d’une partie de padel qui aurait été contractée avec Marco Verratti. Suite à son opération au genou, le président du PSG aurait notamment dû reporter une entrevue avec le clan Kylian Mbappé afin de parler de son avenir à cause de ladite blessure d’Al-Khelaïfi selon Canal+.

Al-Khelaïfi a fait son retour au Parc des princes

De retour au Parc des princes mardi soir pour le choc opposant le PSG à Newcastle en Ligue des champions (1-1), Nasser Al-Khelaïfi est passé par toutes les émotions en tribunes. En effet, le patron du Paris Saint-Germain a été aperçu fulminant à certains moments lors de ratés des joueurs du club de la capitale comme Le Parisien le souligne ce jeudi.

Après Newcastle, Al-Khelaïfi a encouragé le groupe de Luis Enrique