PSG : Mbappé fait polémique avec cette annonce

Malgré son penalty transformé dans les dernières minutes du match, Kylian Mbappé n'a pas été mesure d'offrir la victoire au PSG mardi soir contre Newcastle en Ligue des Champions. Et l'attaquant français s'est même offert une sortie médiatique très remarquée au sujet du niveau de jeu affiché par les Magpies... Explications.

Le PSG était attendu au tournant mardi soir au Parc des Princes pour le choc contre Newcastle en Ligue des Champions, et a finalement dû se contenter du match nul (1-1) malgré une nette domination pendant toute la partie. Surpris par l'ouverture du score des Magpies en première période, les hommes de Luis Enrique ont longtemps poussé pour marquer, ce qui sera chose faite grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé qui offre ainsi un point dans la douleur au PSG face à des Anglais très solides défensivement.

« Ils n’ont rien »

Interrogé au micro de Canal + au coup de sifflet final, Kylian Mbappé n'a pas manqué de tacler ouvertement le style de jeu de Newcastle avec une sortie qui a fait réagir sur les réseaux sociaux : « C’est frustrant. On domine de bout en bout. Ils n’ont rien. Nous savions que c’était leur jeu. Nous devons mieux finir nos actions. Nous avons eu beaucoup trop d’actions non conclues pour un match de Ligue des Champions. Ce n’est pas la structure ou l’organisation. C’est nous, les joueurs. Nous devons être beaucoup plus appliqués devant le but. Nous devons tuer dans un match couperet comme celui-ci. Nous avons eu beaucoup trop d’opportunités claires pour ne pas le faire. Nous aurions dû gagner le match très facilement », a indiqué l'attaquant du PSG, très frustré par ce résultat nul.

« Il n’y a pas de quoi être soulagé »