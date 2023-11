 «C’est dramatique», il pointe le gros problème du PSG

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG recevait Newcastle en Ligue des champions. Le club de la capitale a dû se contenter d'un match nul, arraché dans les dernières minutes. La solution est venue par l'intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty, mais, avant cela, les Parisiens ont eu de nombreuses occasions, sans pour autant les concrétiser. Éric Rabesandratana a notamment pointé le manque de réalisme de ces derniers.

Avec sa victoire face à l'AS Monaco le week-end dernier, le PSG avait préparé au mieux la réception de Newcastle en Ligue des champions. Les Parisiens avaient été très en réussite face aux Monégasques, mais cela ne fut pas le cas contre les Magpies. Le club de la capitale a dû attendre la 98ème minute pour égaliser.

Rabesandratana évoque le manque de réalisme du PSG

Le PSG a donc seulement marqué un but face à Newcastle, mais il a tiré plus de 30 fois au but. Un manque de réalisme criant, qui n'est pas concevable selon Éric Rabesandratana, interrogé par L’Équipe . « L'égalisation est logique (90e + 8). Mais dans le comportement et le scénario, ce n'est pas normal d'arriver à cette situation. Tu fais 31 tirs dans ce match, il n'y en a que 7 de cadrés. C'est dramatique pour une équipe du PSG de ne pas faire la différence avant, avec autant d'opportunités. Il y a une vraie culpabilité de leur part à ce niveau-là sur le manque de précision. »

Le PSG peut encore finir premier de son groupe

Malgré le mauvais résultat face à Newcastle, le PSG peut encore finir premier de son groupe de Ligue des champions. Pour y arriver, le club de la capitale doit battre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée. Les Parisiens peuvent aussi finir deuxièmes, ou bien troisièmes, ce qui les reverserait alors en Ligue Europa. La dernière journée du groupe F sera donc palpitante.