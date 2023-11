Une grosse polémique éclate, le PSG sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a échappé à la catastrophe mardi soir contre Newcastle (1-1) grâce à Kylian Mbappé, trouvant le chemin des filets après un penalty litigieux qui a du mal à passer dans la camp anglais. Invité à réagir sur les propos d’Eddie Howe, critique à l’encontre de l’arbitre, Luis Enrique n’a pas souhaité en rajouter une couche.

Après avoir très largement dominé la seconde période afin de répondre à l’ouverture du score de Newcastle par Alexander Isak (24e), le PSG a arraché le point du match nul au bout du temps additionnel grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Une décision litigieuse de la part de Szymon Marciniak, estimant que la main de Tino Livramento valait un coup de sifflet, et ce même si le ballon avait pourtant rebondi sur son ventre avant de toucher le bras. Dans la camp anglais, ça ne passe pas.

« J'ai besoin de me contrôler »

« Je pense que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision. Il faut prendre certaines choses en compte à ce moment, la vitesse en premier, qui n'est pas la même que sur un ralenti. Je pense que la main va dans le sens d'un mouvement naturel du corps. C'est frustrant, mais c'est comme ça, on ne peut plus rien y faire. J'ai besoin de me contrôler », a réagi Eddie Howe en conférence de presse.

« Mon rôle est d’entraîner mon équipe, pas d’écouter les autres entraîneurs »