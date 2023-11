PSG : Le grand projet du Qatar en péril après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau

QSI est propriétaire du PSG depuis 201 et n’a cessé de faire grandir le club tant sportivement que sur le plan marketing. Néanmoins, depuis la fin du Mondial, les Qataris souhaiteraient avoir une plus grande influence dans le football et notamment en Premier League, mais resteraient sur deux échecs cuisants..

Le PSG est sous la houlette de QSI depuis l’été 2011, date du rachat du club de la capitale par les propriétaires qataris toujours en place malgré les rumeurs occasionnelles de vente. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois démenti toute intention de vente par le biais de son directeur marketing.

QSI veut se développer après le PSG dans «les marchés clés»

« Il n'y a aucun intérêt à vendre le club. Il s'agit simplement d'amener l'entreprise à un niveau supérieur et d'ouvrir des marchés clés ». a confié Marc Armstrong à la BBC . Le projet est donc l’expansion de QSI et notamment grâce au football anglais.

Chou blanc pour QSI en Premier League ?