Coup dur pour le projet XXL du PSG ?

Cela fait à présent de longs mois qu’il est question du rachat du Parc des princes par le PSG à la Mairie de Paris. Néanmoins, malgré les annonces publiques de différents membres du Paris Saint-Germain dont son président Nasser Al-Khelaïfi, la maire Anne Hidalgo campe sur ses positions. Le directeur du marketing a fait une annonce à l’étranger.

Le souhait du PSG est de réaménager le Parc des princes dont la capacité actuelle est de 48 583 places et d’en faire un bijou à la pointe de la technologie selon L’Equipe comme cela a été fait par le Real Madrid au Santiago Bernabeu avec un toit modulable et une pelouse rétractable notamment. Cependant, la Mairie de Paris refuse de céder le stade aux dirigeants du PSG.

«C'est notre maison historique. C'est l'endroit où nous voulons être»

De quoi compliquer la donne bien que le PSG ait toujours espoir de conserver sa « maison historique » selon Marc Armstrong pour la BBC . « Notre préférence va clairement au réaménagement du Parc des Princes. C'est notre maison historique. C'est l'endroit où nous voulons être, où les fans veulent que nous soyons et c'est à l'intérieur des limites de la ville ».

«Nous étudions sérieusement d'autres options depuis un an»