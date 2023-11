PSG : Il prévient Mbappé avant le choc

Axel Cornic

La pression monte à la veille du match entre Newcastle et le Paris Saint-Germain, qui pourrait être crucial pour la suite de la Ligue des Champions. Après la victoire du match aller, l’entraineur Eddie Howe a bien l’intention de bousculer une nouvelle fois les Parisiens et notamment leur star, Kylian Mbappé.

Le Parc des Princes va accueillir une nouvelle grande soirée européenne, avec le choc entre Newcastle et le PSG, programmé dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match très important puisqu’il pourrait bien décider de l’avenir européen des deux équipes.

« On a une bonne structure défensive et on va continuer d’avancer dans cette direction »

Lors de la conférence de presse de ce lundi, le coach de Newcastle a notamment été questionné sur son plan pour freiner Kylian Mbappé. « Depuis son match à Newcastle, il a marqué beaucoup de buts. On a une bonne structure défensive et on va continuer d’avancer dans cette direction » a déclaré Eddie Howe.

Un Mbappé pas assez décisif en Ligue des Champions

A l’aller, Mbappé était resté muet sur la pelouse de St James’ Park, assistant impuissant à la large défaite du PSG (4-1). Il faut d’ailleurs préciser que la Ligue des Champions ne réussit pas vraiment à la star parisienne en cette première partie de saison, puisqu’il n’a marqué que deux buts en quatre matchs, soit sept fois moins que son total en Ligue 1.