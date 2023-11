PSG : Riolo peste, Enrique lâche une réponse !

Thomas Bourseau

Luis Enrique change régulièrement son schéma tactique avec le PSG. Le technicien espagnol fait évoluer son équipe en 4-3-3 ou 4-2-4 selon ses envies et le rendez-vous auquel le Paris Saint-Germain fait face. Daniel Riolo ne cesse de pester depuis le début de la saison et Enrique s’est expliqué en conférence de presse.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique prône régulièrement un système de jeu en 4-2-4 qui ne met pas Kylian Mbappé à son avantage selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC rabâche même qu’en 4-3-3, le PSG est plus équilibré.

«Le 4-2-4 ? J’ai encore du mal à comprendre ce que ça apporte réellement»

Vendredi dernier, après la large victoire du Paris Saint-Germain lors de la réception de l’AS Monaco au Parc des princes (5-2), Daniel Riolo en a rajouté une couche sur les ondes de RMC pour l’After Foot en faisant le constat suivant. « Ça ne peut être que ça la bonne formule : Mbappé en haut à gauche. À chaque fois que je le vois se transformer en deuxième attaquant, je le trouve enfermé, un peu comme s’il était dans une boîte et il n’a pas ses aises pour faire parler son accélération. J’ai envie qu’il soit sur la gauche et qu’il démarre avec cet espace là. Il ne fait pas un bon match ce soir parce que Luis Enrique a encore eu cette manie de lui dire de repiquer dans l’axe afin de laisser Vitinha monter. J’ai encore du mal à comprendre ce que ça apporte réellement. Alors que lorsqu’ils sont à trois au milieu, je trouve qu’il y a plus de contrôle, pour les fameuses sorties de balle, il y a plus de solutions pour le jeu de devant ».

Le PSG prévenu, la date est fixée pour un transfert XXL https://t.co/flZwZwde4i pic.twitter.com/A8sDNvYtuX — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

«Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe ne joue en 4-2-4»

« La différence entre le 4-2-4 et le 4-3-3 ? Ce n'est pas une réponse facile (sur le schéma tactique). Pour pouvoir m'expliquer, j'ai besoin de temps. Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe ne joue en 4-2-4, 3-5-2 parce que cela change de l'endroit où se situe le ballon. Au début de la construction, on joue en 4-3-3, quand on approche de la ligne médiane, on est en 3-4-3 et quand on arrive en phase de conclusion, c'est une autre disposition. (...) Ça dépend aussi de l'adversaire. Demain, on jouera en 4-3-3 offensif ». a confié Luis Enrique au cours du point presse de Ligue des champions ayant eu lieu lundi.